Düğünde, Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın makam aracı süslendi ve sünnet aracı oldu.

Emet ilçesi Termal otelde yapılan sünnet düğününe çok sayıda davetli ve İsmail Eren Kaymak’ın yakınları katıldı. Düğünde efe kıyafetleri giyen down sendromlu İsmail Eren Kaymak, oynadığı yöresel oyunlarla ve Emet efelerine eşlik etmesiyle büyük alkış aldı.

İsmail Eren Kaymak’ın babası Mustafa Kaymak ve annesi Zehra Kaymak, yaptıkları açıklamada, "Bu mutlu günümüzde oğlumun isteği olan Belediye makam arabasıyla sünnet düğünü isteğini kırmayan Başkan Mustafa Koca’ya ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. İsmail Eren bizim en değerlimiz. Onun huzurlu ve mutlu olması için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Bugün özel bir düğünde bulunuyoruz. Down sendromlu çocuğumuzun sünnet düğünündeyiz. Biz de Emet Belediyesi olarak kendisine makam aracımızı ve şoförümüzü tahsis ettik. Onun mutlu gününde anne babasının ve akrabalarının yanında bulunduk. Böyle düğünlerde bulunmak bizler için de büyük bir mutluluk oluyor. Bizlere büyük bir enerji veriyor. 2 dönemdir Emet Belediye Başkanlığını Allah bizlere nasip etti. Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Dün bu koltukta birileri vardı, bugün biz varız, yarında başkaları olacak. Bizler de gerek düğünlerde, gerek cenazelerde, hasta ziyaretlerinde gerekse yeni çocuğumuzu elimize aldığımız ve hoş geldin bebek dediğimiz günlerde tamamen halkımızın yanında oluyoruz. Biz şunu biliyoruz sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ’Vatandaş ne derse o olur.’ Biz de vatandaşımızın içinde vatandaşlarımızın dertleriyle bir olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz" diye konuştu.

Sünnet düğünü yerel sanatçı Muammer Aksoy’un birbirinden güzel yöresel türküleriyle ve gece boyunca yapılan etkinliklerle devam etti.