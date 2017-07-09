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09 Temmuz 2017 12:12

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu: Gediz’de yıllık tarhana üretimi 500 tonu buluyor

Kütahya’nın Gediz Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Tarhana Festivali törenle başladı.

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu: Gediz’de yıllık tarhana üretimi 500 tonu buluyor

09 Temmuz 2017 12:12


Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bu yıl 15.’si düzenlenen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Ahmet H. Nayir ile eşi Münevver Nayir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ,Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmet Ali Saraoğlu, “Gediz Tarhana Festivali’nin yapılmasının temel amacı bir ürünün ticarileştirilmesiydi. Bugün Gediz’de yaklaşık irili ufaklı müesseselerde 500 ton civarında tarhana imal edilmektedir ve bunun büyük oranı da Gediz dışına satılmaktadır. Biz de festivalimizin bu şekliyle dizayn edilmesi konusunda bir çalışma yaptık ve bunda da başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Gediz’in bundan sonraki süreci içerisinde turizm yatırımları önemli bir anlam ifade ediyor. İnşallah onun da önümüzdeki süre içerisinde temelini atacağız’’dedi.



"30 milyon dolarlık turizm tesisinin yapımı için uğraş veriyoruz"



Başkan Saraoğlu ’’Gediz bugün kendi gücüyle 30 milyon dolarlık turizm tesisinin yapımı için uğraş veriyor. O da Gediz’e her şeyiyle büyük bir güç kazandıracaktır. Gediz organize sanayisi, turizm yatırımları ve ulaşım hattı üzerinde bulunmasıyla çok önemli bir ilçe haline gelmiştir, gelmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.


Edilen duanın ardından protokol heyeti kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.(YD-EFE)




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