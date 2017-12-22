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22 Aralık 2017 12:16

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu: Türkiye’nin genç fikirlere ihtiyacımız var

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, ’Yerel Buluşmalar’ kapsamında AK Parti İlçe Gençlik Kollarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu: Türkiye’nin genç fikirlere ihtiyacımız var

22 Aralık 2017 12:16


AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları’nın yoğun katılımı ile Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, katılımcı gençler Başkan Saraoğlu’na ilçeyi nasıl gördüklerini, nelerin yapılması gerektiğini ve ilçeye dair düşüncelerini anlattılar. Toplantıda partili gençlerle ilçeye yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları paylaşan Başkan Saraoğlu, “Genç fikirlere ihtiyacımız var. Gençlerimiz toplum bilinci ile şehrimize sahip çıkmalıdır. Biz, Gediz’de yaptığımız her çalışmayı, sadece bugünü düşünerek değil, geleceği düşünerek planlıyoruz. Bir derdiniz sıkıntınız olduğunda bizlere mutlaka ulaşın. Kapımız sizlere her daim açıktır. Her zaman için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanındayız” dedi.


AK Parti Gediz İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Başkan Saraoğlu’na teşekkür ederek, Gençlik ve Kültür Merkezi’nden ayrıldılar.(EFE)




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