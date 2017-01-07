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07 Ocak 2017 13:13

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’na veda ziyareti

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’na veda ziyareti

07 Ocak 2017 13:13

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanan Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.
Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, Gediz’deki görev süresince kendisine göstermiş olduğu misafirperverlik ve katkılardan dolayı Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’da, Gediz’e hizmetlerinden dolayı Emniyet Müdürü Haci Çağlar’a teşekkür ederek, “Beş yıldır Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan, ilçemizde huzur ve güvenin sağlanmasında önemli rol üstlenen polis teşkilatımızın başında bulunduğu sürede Sayın Haci Çağlar’ın özverili çalışmalarına tanık olduk. Bundan sonraki görevinde de başarılar diliyorum” dedi. (MA-EFE)



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