Başkan Mehmet İşleyen: Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır

Başkan Mehmet İşleyen, parti binasında yapığı açıklamada, “Son senelerde ülkemiz içeriden ve dışarıdan terör örgütlerinin saldırısına maruz kalmaktadır. Bu tehlikeler karşısında birlik ve beraberlik içinde olmak varken niye fitneye düşelim.Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır" diye konuştu.

İşleyen, ”Devleti olmayanın, bayrağı hür dalgalanmayanın huzurlu ve özgür bir hayatı olmaz. Filistin’li kardeşlerimizin dünyanın gözü önündeki durumları içler acısı. Tabi ki gözü olup görene. Biz Türk Milliyetçileri olarak dünya ve Türk devleti var oldukça bir tek kişi kalana kadar ne ilk kıblemiz olarak Kudüs’ten, ne ata yurdu olan Kerkük’ten, ne Musul’dan, ne de bütün dünyada yaşayan Türk ve Müslüman aleminin davasından vazgeçeriz. Diğer taraftan son dönemlerde partimizden üzülerek ayrıldıklarını söyleyen MHP amblemli arkadaşlar zaten 4 yıldır başka partilerde görünüyorlardı. En sonunda malum partiye katıldılar. ’Su akar yolunu bulur’. Bu arada 103. yıl önce Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan ve donarak ölen 90 bin şehidimiz ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu. (MA-EFE)