Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Arısoy, Memur-Sen İlçe Temsilcisi Zekeriya Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Muharrem Akçadurak’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Arısoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen İlçe Temsilcisi Zekeriya Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Mehmet Selim Şentürk ve Şerif Ahmet Demir eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; “Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Arısoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen İlçe Temsilcisi Zekeriya Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşları toplumun can damarıdır. Yerel yönetim olarak görüşleriniz ve değerlendirmeleriniz bizler için çok önemlidir. Yeni dönemde hep birlikte ilçemiz için elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışacağız.” dedi.

Sendika temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Akçadurak’a yeni görevinde başlarılar dileyerek, “hayırlı olsun” temennisinde bulundular.

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Arısoy, Başkan Akçadurak’a Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in Kurucusu Mehmet Akif İnan’a ait eserlerden oluşan kitap seti takdim etti.(EFE)