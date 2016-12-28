Başkan Murat Arıburnu: Dumlupınar’da artık imar yasağı yok

AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Murat Arıburnu, milli parklarda yapılaşmanın önü açan yönetmelik değişikliğinin, AK Parti Kütahya milletvekillerinin de katkılarıyla Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını kaydetti.

Arıburnu, yaptığı açıklamada, ilçede imar yasağının kaldırılmasıyla ilçe ekonominin daha da canlanacağını ifade etti.

Başkan Arburnu, "Söz konusu değişikliğin onaylanmasıyla; 2. etap TOKİ çalışmaları, 112 Acil sevisi merkez binası çalışmaları, kent ormanı çalışmaları ile eğitim ve turizm alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır. Dumlupınar ilçemiz, 3 ile olan ortak mesafesi, Ankara-İzmir Karayolu, hızlı tren, yolu, Ankara-İzmir projesi ile Ege ve İçadanolu’nun kesişme noktasıdır. Dumlupınar artık cazibe merkezidir. İmar yasağının kaldırılması yönündeki çalışmaları ve gayretleri sebebiyle, AK Parti Kütahya milletvekillerimiz Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile İl Başkanımız Ali Çetinbaş ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. (EFE)