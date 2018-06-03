AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mustafa Özbey ile birlikte Şaphane merkez ve köylerinde seçim çalışmalarında bulunan Murat çakır, ’’24 Haziran Türkiye’nin kaderinin belli olacağı gündür. Bizler Şaphane teşkilatı olarak tüm vatandaşlarımıza, bıkmadan, usanmadan ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatıyoruz. 100 yıldır ükemizi her türlü kaos ortamına sokmak için çalışan dış güçlerle, 15 Temmuz darbe planını yapmaya çalışanlarla iş birliği yapanları tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. 25 Haziran’da doğacak güneş inşallah ülkemizin önünü çacaktır. 2023 - 2051 ve 2073 hedefleri için gecemizi gündüzümüze katıp 24 Haziran’a kadar Milletvekilleri adaylarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mustafa Özbey, yaptığı açıklamada, ’’Bir daha 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar ve 15 Temmuzlar olmasın diye mücadele ediyoruz. Artık yönümüzü geleceğe çevirdik. Büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye’yi şaha kaldırma zamanıdır. Türkiye’yi 100. yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin Cumhurbaşkanı yapma zamanıdır. İnşallah bunu başaracağız. Bugün Şaphane merkezimizde ve köylerimizde vatandaşlarımıza bunu anlattık. Rabbim utandırmasın inşallah’’ diye konuştu. (YD-EFE)