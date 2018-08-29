Başkan Musa Yılmaz, Gediz’deki Jeotermal Kaynakları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın talebi doğrultusunda, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Komisyon Üyeleri Başkanları ve İl Genel Meclisi Üyeleri Ilıca Kaplıcaları Mevkiinde Jeotermal Kaynakları yerinde incelediler.

Yapılan incelemelere; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Genel Meclisi İmar Komisyonu Başkanı İbrahim Kılıç ve Komisyon Üyeleri, İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Yurdagül Bakkal ve Komisyon Üyeleri, İl Genel Meclisi Jeotermal ve İçme Suyu Komisyonu Başkanı Süleyman Dursun ve Komisyon Üyeleri, İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürü Yusuf Ömür, İl Genel Meclisi Yazı İşleri Müdürü Harun Zeybek, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ilıca Koordinatörü Mimar Sabri Perşan katıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ilıca Koordinatörü Mimar Sabri Perşan, taleplerin gerekçeleri hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Muharrem Akçadurak, Belediyenin işletme ruhsatlı kuyularının bulunduğunu ve Gediz Ilıca Kaplıcaları içine alan jeotermal sahanın ruhsat sahibinin Kütahya İl Özel İdaresi olduğunu belirtti.

Akçadurak, “Belediye olarak bu sahada Jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapmayı hedeflediğimizden sahanın tek elden su dağıtım projesinin ve alt yapısının yapılması, sahanın yenilebilir ve sürdürülebilirliği bakımından kullanım hakkının Gediz Belediyesi’ne verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Yapılan incelemeler sonucu açıklama bir yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Gediz Belediyesinin talebi üzerine İl Genel Meclisinin konuyu Ağustos ayı toplantısında gündeme aldığını ve konunun yerinde incelemek üzere komisyonlara havale edildiğini söyledi.

Yılmaz,” Bunun üzerine komisyon üyeleri ile birlikte konuyu yerinde incelemek üzere Gediz’e geldik. Yapılan incelemeler sonucunda son değerlendirme Eylül ayı başındaki meclis toplantısında yapılacaktır” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Komisyon Üyeleri daha sonra Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük ile birlikte Muratdağı Termal Turizm Merkezinde de incelemelerde bulundular.(EFE)