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10 Ocak 2017 13:08

Başkan Musa Yılmaz: Kapalı yolumuz yok

Başkan Musa Yılmaz: Kapalı yolumuz yok

10 Ocak 2017 13:08

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin karla mücadele çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, kar sebebiyle kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade etti.
Yılmaz, "Karla mücadele de ekip olarak kuvvetliyiz ve Kütahya’mızda köy yollarında herhangi bir sıkıntıya meydan oluşturmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren ilimize yağan kar yağışları nedeniyle İlimiz kırsal alanındaki köy ve mezralarında yaşayan nüfusun ulaşım konusunda Kış mevsiminin olumsuz şartlarında mağduriyetleri an aza indirmek için İl Özel İdaremiz personel, araç ve gereçleri ile 24 saat öncelik sırasına göre ulaşılabilir kamu hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda Kütahya genelinde 523 köyümüzde 6 bin 172 kilometre köy yolu açma çalışmalarımız tamamlanmış olup yolu kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İl Özel İdaremiz karla mücadele çalışmalarını 120 personel ve 20 adet greyder, 6 adet kar kamyonu, 22 adet yükleyici kepçe, 1 adet dozer olmak üzere toplam 49 adet iş makinesi ve 17 servis aracı ile tamamlamış olup yol genişletme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalara ilçe özel idarelerimiz kepçeleri ile destek vermektedirler" ifadelerini kullandı. (EFE)



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