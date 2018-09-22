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Başkan Musa Yılmaz, köy yolu yapım çalışmalarını inceledi

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, merkeze bağlı Ilıca-Sırören ve Kırgıllı-Uluköy grup yollarının yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Yol yapım çalışmalarıyla ilgili Yol Yapım Ekiplerinden bilgi alan Musa Yılmaz, toplam 11 kilometrelik Ilıca -Sırören ve Kırgıllı -Uluköy grup yolunun hafta sonu itibariyle tamamlanmış olacağını belirterek, ”Bunlar maliyetli çalışmalar. İşçiliğimiz hariç yolun 1 kilometresi yaklaşık 250-280 bin liraya mal oluyor. Bu nedenle biz öncelikle grup yolu üzerindeki köylerimizin büyüklüğüne ve nüfusuna göre Kütahya'nın dört bir tarafında çalışma yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde de aynı çalışmalar var. Yeni grup yolunun köylerimize ve her iki bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (EFE)

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