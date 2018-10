Başkan Musa Yılmaz: "Kütahya'da artık eski tip siyaset anlayışı yok"

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Kütahya'mızı sadece kendi bölgesinden ibaret gören bazı eski tip siyaset anlayışını artık kaldırdık" dedi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı'nda konuşan Başkan Yılmaz, halka tüm hizmetlerin, en ekonomik ve en öncelikli şekilde götürüldüğünü ifade etti.

Kütahya'nın bölgesel olarak vatanına milletine bağlı çok saygın insanların yaşadığı özgün kültürü olan Anadolu'nun bir özeti olduğuna vurgu yapan Musa Yılmaz, "Muhtar arkadaşlarımız bir dönem neredeyse bitirdik. 5 yıldır beraberiz. Son birlik toplantımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu göreve devam eden arkadaşlarımız biz de dahil, birlikte oluruz, olamayız, ama bu 10. birlik toplantımız. Yılda iki defa yaptık 5. yılın sonundayız. Çok güzel bir çalışma anlayışı takvimi gerçekleştirdik. Kütahya'mızı 550 köyüyle değerlendirdik. Ayrıca merkez meclis üyesi olmamız hasebiyle de merkez ilçemize hizmet getirmeye devam ettik ve bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Bu hizmetleri gerçekleştirirken muhtarlarımızın büyük bir sağduyu ve güvenini kazanarak hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

"5 yılda 500 kilometre sıcak asfaltı tamamlanmış olacak"

Kütahya'da Kasım ayı itibarıyla 5 yılda 500 kilometre sıcak asfaltın tamamlanmış olacağını söyleyen Yılmaz,” Bu Anadolu illeri içerisinde oldukça çok önemli bir rakam. Bunu biz biliyoruz. İnsanımızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Ama Kütahya çok geniş bir coğrafya 550 köyümüz, 100 bağlımız var. Bunlarla uğraşıyoruz. Kütahya'mızı arkadaşlarla ilk konuştuğumuzda önce bize güven duymalarını istedik. Çünkü güven her işin esası ve bunu yıl sonu itibarıyla başardık. Kütahya'mızı sadece kendi bölgesinden ibaret gören bazı eski tip siyaset anlayışını Kütahya'dan kaldırdık. Dedik ki; 'öncelikli olarak nerede bir hizmet gerekli ise onu yapalım'. Çünkü Kütahya'nın tamamı bizim. Bu anlayışı yerleştirdik. Sonunda çok iyi bir noktaya geldik. Bugün merkez ilçe özeline inecek olursak, yaptığımız hizmetlerden bu sene için bazıları; Yol programında 28 kilometre uygulama yaptık. Bunun 14 kilometresi sıcak asfalt. Nerede yaptık? Bugün Gümüş'ten başlayan ve Demirciören köyümüze kadar 14 köyümüze ulaşım sağlayacak yolun yarısını yaptık, yarısında ekiplerimiz şu anda aktif olarak çalışıyorlar. Sırören köyümüz Kütahya'mızın kuzey batısına düşen en büyük köyü. Orada 6 kilometrelik bir çalışma yaptık. Turgutlar köyü yolunu geçen yıl yapmıştık. Karaöz köyü yolu cezaevi yapımı nedeniyle tahrip olduğu için başka bir yerden bağlantı sağladık. Karaöz köyümüzün sıcak asfaltını tamamladık. Frig Vadisine giren bölgemiz var. İki yoldan Uluköy tarafına giden yolunu yaptık. Yılsonu itibariyle de bizim Alanyunt'tan Söğüt köyüne kadar olan yerimizi yapacağız. Ayrıca buranın bütçesini de Frig Birliğinden aktarmaktayız. Dolayısıyla Makasalanı köyümüz, Söğütyaylası-Güllüdere köyümüz arasında, Andız-Kınık arasında, Sofça köyümüzde 10 kilometrelik yolun 5 kilometresini asfalt yaptık, 5 kilometresini de bu sene yapacağız. Programda olmayan yerlerde de muhtarlarımızın ve bizim teknik heyetin uygun gördüğü bazı çalışmalar da yaptık" ifadelerini kullandı.

"Şeffaf hesap verilebilir bir şekilde kapımız her zaman açık"

Destekleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Kütahya'nın merkez ilçenin her bölgesine değişik oranda hedefler koymuştuk. İnşallah 2019 yılı itibarıyla da şunu söyleyebilirim. 5 yıl boyunca programımıza alıp da yapmadığımız işimiz yok. Belki hedeflerimizin birkaç tanesinde gerileme oldu. 2019 yılı programını seçimlere kadar biz yapacağız. Kütahya'mızın ana ve grup yollarını sıcak asfalta kavuşturmuş ve ulaşım yükünü yüzde 90 oranında sıcak asfalta bindirmiş oluyoruz. Bunun yanında 15 köyümüzde içme suyu deposu, içme suyu şebeke hattı, isale hattı, kanalizasyon ve fosseptik yapımı gerçekleştiriyoruz. 20'ye yakın köyümüzde yol çalışması yapıyoruz. 58 köyümüze 65 bin metrekare kilitli parke taşı verdik. Büyük oranda köylerimizde kilitli parke taşı döşemesini tamamlamış durumdayız. 2018 yılı içerisinde 17 köyümüzde motopomp klorlama cihazı, kanalizasyon yapım ve onarım işleri yaptık. 10 köyümüzde okul, cami onarımı, köy konağı tamiri ve 10 köyümüze de kar küreme aparatı verdik. Yani merkez ilçenin 95 köyüne de birlik aracılığı ile bir yardım yapmış olduk. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaf hesap verilebilir bir şekilde kapımız her zaman açık. Muhtarlarımız bizlere her zaman ulaşabilirler. Ben el birliği ile güzel hizmetler çıkardığımıza şahit oldum. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hizmetlere devam edilir. Amacımız yerelde şehirde ne varsa köylerimize de onu taşımak. Önümüzdeki yıl itibarı ile de ödeneklerimizi en doğru, en ekonomik en öncelikli şekilde hizmet isteyen yerlere kullanmaya çalışacağız” diye konuştu.(EFE)