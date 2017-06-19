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19 Haziran 2017 12:27

Başkan Musa Yılmaz: Sıcak asfalt 400 kilometreye ulaştı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, il genelinde 400 kilometreye yakın sıcak asfalt atıldığını kaydetti.

Başkan Musa Yılmaz: Sıcak asfalt 400 kilometreye ulaştı

19 Haziran 2017 12:27


2017 programlarına 12 ekip ile devam ettiklerini belirten Yılmaz, “İl Genel Meclisimiz ve Özel İdaremizin iki ana müdürlüğü var. Kırsaldaki projeleri bununla gerçekleştiriyoruz. Birisi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz. 2017 yılı içerisinde, bütün ilçelerimizi kapsayan 16 sulama projemiz var. Köylere tamamlamaya çalıştığımız 130 projemiz var. 25 tanesi su deposu yapımı, 46’sı depo onarımı, 34 köyümüzde ishale ve şebeke hattı yapımı, 12 köyümüzde fosseptik yapımı, 14 köyümüz içme suyu sondaj yapımı ve 5 köyümüzde de klorlama cihazı alımı. 549 köyümüzü düşündüğümüzde, toplam köyümüzün 3’te 1’inde çalışmalar devam ediyor. 15 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık bu çalışmalara. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü olarak ise 97 projemiz var. Bunlardan 29 köyümüzde sıcak asfalt, 29’unda birinci kat asfalt, 7 köyümüzde ikinci kat asfalt, 14 köyümüzde onarım, 18 köyümüzde ise stabilize çalışmalarımız var” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan bir toplantıda, Mahalli İdareler ve Genel Müdürlüğü yöntemiyle hazırlanan bir proje ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Yılmaz, “Hazırlanan projelerin onayından sonra ödemeler çıkacak. 2005 yılındaki KÖYDES projesiyle, Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı köy kalkınma hamlesini AK Parti iktidarı 12 yılda hizmete koydu. Bu sayede yüzde 95 seviyesinde köylerimizin alt yapısını gerçekleştirdik. Hükümet tarafından ciddi bir kaynak ayırmasıyla, bu son projeyle köy ve kent arasında fark kalmayacak. Ayrıca hükümetimiz tarafından, grup yolları konusunda her yıl ödeme yapılacağını belirterek, projelerimiz dahilinde bütün yollar sıcak asfaltla kaplanması yolunda talimat verildi" diye konuştu.


Kütahya il genelinde 400 kilometreye yakın sıcak asfalt yapıldığını belirten Yılmaz, “Şuana kadar il genelinde 400 kilometreye yakın sıcak asfalt yapılmış durumda. Geriye kalan bin 50 kilometrelik köy grup yollarımız, 3 yıllık bir sürede 500 kilometrelik kısmını yapıma alıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarına hazırlıklı bir şekilde gireceğiz. Bu hükümetimizin ve AK Partimizin, insana verdiği değerin çok önemli göstergesi. Bize düşen bir görev adamı olarak, projeleri gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi. (EFE)




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