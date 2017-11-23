Öğretmenlerin eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimseler olduğunu belirten Başkan Tezcan, ’’Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu. (YD-EFE)