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23 Kasım 2017 13:03

Başkan Niyazi Tezcan: Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek saygın bir meslektir

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

Başkan Niyazi Tezcan: Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek saygın bir meslektir

23 Kasım 2017 13:03


Öğretmenlerin eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimseler olduğunu belirten Başkan Tezcan, ’’Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu. (YD-EFE)




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