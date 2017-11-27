Başkan Niyazi Tezcan: Yerli otomobil Kütahya’da üretilmeli

Başkan Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, Kütahya’nın büyükşehirlere eşit mesafe uzaklıkta olduğunu belirterek, ’’Kuruluşun, kurtuluşun toprakları Kütahya yerli otomobil için en uygun şehirdir. Altıntaş ilçemize ağır sanayiye yönelik kurulan Zafer OSB yerli otomobil fabrikasının kurulması için uygun bir bölge. Aynı zamanda burası Zafer Havalimanı’nın yanında bir yer. Kütahya konum olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’in tam ortasında bir şehir" dedi

Kütahya’nın hem İstanbul-Antalya koridoru üzerinde yer aldığına hem de doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolda yer aldığına işaret eden Tezcan, ’’Ankara-İzmir otoyolunun da Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nden geçecek. Kütahya tüm bireyleriyle el ele verip bu çok önemli yatırımı almalıdır. Dumlupınar Belediyesi olarak biz üzerimize düşen her göreve hazırız’’ diye konuştu.(YD-EFE)