Başkan Özkan başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 2 Haziran’da yapılan liselere giriş sınavına (LGS) Simav’da katılarak başarılı olan öğrencilerimizi ve ailelerini Belediyemizde görmekten çok memnun olduk. Yerleştirildikleri liselerde başarılı olmalarını diliyor, bizleri hatırlamaları için Belediye Başkanlığımız tarafından özel hazırlatılan kalemleri hediye ediyoruz” dedi.

Simav 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Mustafa Karademir, Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine değer verilmenin ve ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. (MEİ-EFE)