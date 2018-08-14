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14 Ağustos 2018 12:12

Başkan Özkan başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ortaokul öğrencilerinden, liselere giriş sınavında (LGS) başarılı olan 60 öğrenci, Belediye Başkanlığı tarafından özel hazırlanan törende kalemle ödüllendirildi.

Başkan Özkan başarılı öğrencileri ödüllendirdi

14 Ağustos 2018 12:12


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 2 Haziran’da yapılan liselere giriş sınavına (LGS) Simav’da katılarak başarılı olan öğrencilerimizi ve ailelerini Belediyemizde görmekten çok memnun olduk. Yerleştirildikleri liselerde başarılı olmalarını diliyor, bizleri hatırlamaları için Belediye Başkanlığımız tarafından özel hazırlatılan kalemleri hediye ediyoruz” dedi.


Simav 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Mustafa Karademir, Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine değer verilmenin ve ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. (MEİ-EFE)




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