Simav’a bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Naşa Belde Belediye Başkanı Kadir Bütüner ile birlikte kanal boyunda incelemelerde bulunan Başkan Özkan, DSİ çalışanlarından bilgi aldı.

Simav’ın 18 bin 500 dekarlık göl arazisindeki verimin artırılması ve çevre kirliliğini önlemek bakımından, kanal ıslahının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özkan, “Simav’daki doğal güzelliklerin korunması ve güzelleştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Simav göl arazisindeki başlatılan kanal ıslah çalışmalarını yürüten DSİ Bölge Müdürlüğü ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Simav göl arazisindeki kanalda başlatılan ıslah çalışmaları tamamlandığında, organize sera bölgesi hazırlıklarının başlayacağı belirtildi. (MEİ-EFE)