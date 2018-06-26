Başkan Özkan muhtarlarla buluştu

Eynal Kaplıcalarında kahvaltılı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Özkan, Simav’da rahat bir ortamda seçim yapılığını, yüksek bir katılımın olduğu seçimde beklenen neticenin alındığını belirtti. Özkan “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ülkenin ilk Başkanı olarak seçildiği 24 Haziran günü tüm muhtarlarımız üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiler. Simavlı seçmenlere ve görevli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu günden itibaren mahalli seçimlere odaklanacağız. Eğer görev verilirse yeniden Belediye Başkanlığı görevine talip olacağım. Yaptığımız çalışmalarımız ortada, eksik kalanları da yıl sonuna kadar tamamlayacağız”

Muhtarlar toplantısı, istek talep ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. (MEİ-EFE)