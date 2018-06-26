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26 Haziran 2018 14:16

Başkan Özkan muhtarlarla buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Mahalle Muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi.

Başkan Özkan muhtarlarla buluştu

26 Haziran 2018 14:16

Eynal Kaplıcalarında kahvaltılı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Özkan, Simav’da rahat bir ortamda seçim yapılığını, yüksek bir katılımın olduğu seçimde beklenen neticenin alındığını belirtti. Özkan “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ülkenin ilk Başkanı olarak seçildiği 24 Haziran günü tüm muhtarlarımız üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiler. Simavlı seçmenlere ve görevli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu günden itibaren mahalli seçimlere odaklanacağız. Eğer görev verilirse yeniden Belediye Başkanlığı görevine talip olacağım. Yaptığımız çalışmalarımız ortada, eksik kalanları da yıl sonuna kadar tamamlayacağız”


Muhtarlar toplantısı, istek talep ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. (MEİ-EFE)




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