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10 Mayıs 2018 11:12

Başkan Özkan’dan Bilal Erdoğan’a tablo

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilerek Yenikapı’da 3’üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katılarak, günün anısına Bilal Erdoğan’a tablo hediye ettiğini bildirdi.

Başkan Özkan’dan Bilal Erdoğan’a tablo

10 Mayıs 2018 11:12

Başkan Özkan, “At binenin kılıç kuşananın sloganıyla İstanbul Yenikapı’da başlayan Etnospor Kültür Festivalin’in açılışına davet edildik. Türk Dünyası’na, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenliklerin ilk gününde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın oğlu Bilal Erdoğan ile görüştük. Etnospor Kültür Festivali’nin 4’üncüsündeki etkinlikler için Simav’ın ev sahipliğine talip olduğunu söyleyip, bir tablo hediye ettik” dedi.


Başkan Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Avukat Mevlüt Uysal ile görüşmeler yaptığını belirtti. (MEİ-EFE)




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