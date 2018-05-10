Başkan Özkan’dan Bilal Erdoğan’a tablo

Başkan Özkan, “At binenin kılıç kuşananın sloganıyla İstanbul Yenikapı’da başlayan Etnospor Kültür Festivalin’in açılışına davet edildik. Türk Dünyası’na, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenliklerin ilk gününde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın oğlu Bilal Erdoğan ile görüştük. Etnospor Kültür Festivali’nin 4’üncüsündeki etkinlikler için Simav’ın ev sahipliğine talip olduğunu söyleyip, bir tablo hediye ettik” dedi.

Başkan Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Avukat Mevlüt Uysal ile görüşmeler yaptığını belirtti. (MEİ-EFE)