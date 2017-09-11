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11 Eylül 2017 10:26

Başkan Özkan’dan panayır esnafına destek ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 85’incisi düzenlenen panayır etkinliklerine katılan esnafı, Belediye Başkanı Süleyman Özkan ziyaret etti.

Başkan Özkan’dan panayır esnafına destek ziyareti

11 Eylül 2017 10:26

Özkan,10 günlük panayır süresince kültür faaliyetlerinin yanı sıra ticaretin ön planda tutulduğu geleneksel Simav panayırı esnafını tek tek ziyaret edip, alış veriş yaparak hayırlı işler diledi. Başkan Özkan, “Kurban bayramı sonrasına aldığımız panayır etkinliklerine, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi geldiği için, esnafımızın bol kazançlı bir panayır geçireceğini ümit ediyorum. Her yıl değişik kültürel etkinliklere yer verdiğimiz geleneksel Simav panayırı için yurt dışından da bir çok ziyaretçimiz geliyor. Vatandaşlarımız, bir yıllık kıyafet ihtiyaçlarını panayır esnafından temin ediyor” dedi. (MEİ-EFE)




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