Başkan Özkan’dan panayır esnafına destek ziyareti

Özkan,10 günlük panayır süresince kültür faaliyetlerinin yanı sıra ticaretin ön planda tutulduğu geleneksel Simav panayırı esnafını tek tek ziyaret edip, alış veriş yaparak hayırlı işler diledi. Başkan Özkan, “Kurban bayramı sonrasına aldığımız panayır etkinliklerine, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi geldiği için, esnafımızın bol kazançlı bir panayır geçireceğini ümit ediyorum. Her yıl değişik kültürel etkinliklere yer verdiğimiz geleneksel Simav panayırı için yurt dışından da bir çok ziyaretçimiz geliyor. Vatandaşlarımız, bir yıllık kıyafet ihtiyaçlarını panayır esnafından temin ediyor” dedi. (MEİ-EFE)