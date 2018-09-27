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Başkan Rasim Daşhan: Herşey daha güzel bir Şaphane için

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, devam eden dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, devam eden dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.


Yapılan çalışmalar hakkında Şaphane halkıyla daima istişare ettiklerini belirten Başkan Daşhan, ''Yıllardır sorun olan dere ıslah çalışmaları kısa zaman içerisinde sona erecek. Gerek aşırı yağmurlu günlerde taşkın sorunu, gerekse dereden kaynaklı koku sorunu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Herşey daha güzel bir Şaphane için yapılıyor. İlçemize yapılan yatırımlar birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak yapılıyor. Hükümetimize ilçemizdeki çalışmalara verdiği destekten dolayı Şaphane halkı adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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