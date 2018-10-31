Başkan restorasyon çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi tarafından Ulu Camii Caddesi'nde devam eden restore çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulu Camii Caddesi ve çevresindeki iş yeri çatılarının yenilenmesi, boya tamiri yapılarak cephelerdeki kapı, pencere, vitrin, kepenkleri, iş yeri tanıtım levhaları, bina cephelerine sıva gibi dönem şartları ve özelliklerine göre dükkanlarda ahşap doğramalar kullanılarak devam eden restore çalışmalarını inceleyen Başkan Saraçoğlu, çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi alarak işlerinde kolaylıklar diledi.

İncelemeler esnasında Ulu Camii civarında bulunan esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve birim müdürleri eşlik etti (EFE)