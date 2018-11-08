Başkan Saraçoğlu, 4,5 yıllık görev süresini değerlendirdi

Saraçoğlu, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile belediye daire müdürlerinin de katılımı ile, 4,5 yıllık görev süresini değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

En son yapılan anketle Kütahya halkının memnuniyet oranının yüzde 62 olduğunu dile getiren Saraçoğlu, "Kendimiz bir anket yaptırıyoruz. Çünkü kamuoyunda bizim çalışmalarımızla ilgili nasıl bir algı var? Neler istiyorlar? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu öğrenme açısından bizim için kamuoyu önemli. Bununla ilgili Genel Merkezimiz de her yıl zaten kamuoyu yoklaması gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan kamuoyu yoklamasında üç tane, en son yapılan bir kamuoyu yoklaması var. Bununla ilgili bizim ilk kamuoyu yoklamasında yaklaşık yüzde 68 oranında kamuoyunun bir memnuniyeti vardı. İkinci yapılan anketlerde yıl yıl söylüyorum memnuniyet oranı yüzde 71'e yükseldi. Bundan bir önceki yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 50-55 bandına düştük. Bunun da nedenleri belli. Altgeçitlerin bitmemiş olması, şehirde kazı çalışmalarının fazla olması bu noktaya getirdi. En son yapılan kamuoyu yoklamalarında yüzde 62 civarında bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz. Tabi biz kamuoyu yoklamalarını sadece tek kalemde yapmıyoruz. 38-40 denek üzerinde yapıyoruz. Kendi birimlerimizi de soruyoruz. Birim müdürlerimiz burada. Ben onlara; 'Eğer görev yaptığınız kendi birimlerinizde kamuoyu düşük çıkarsa bilin ki orada bir değişiklik yaparız' demiştim. Örneğin Kütahya'da kamuoyu yoklamasının düşük olduğu nokta ulaşım ve trafik konusu. Bu alanda yüzde 40 memnuniyet, yüzde 60 memnuniyetsizlik var. Ama ortalama olarak aldığımız zaman bir önceki rakamlar buna karşılık veriyor. Adaylık konusuna gelince biz 4,5 yıldır başkanlık yapıyoruz. Bizim adaylığımızı belirleyecek süreç belli. Bununla ilgili kamuoyu yoklamaları ortaya çıkacak ve Genel Merkezimizin bu yoklamalar ve istişareler çerçevesinde bizim aday olup, olmayacağımız konusunda Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Tabi ki bu süreç başladı. Özellikle AK Partide 5-12 Kasım tarihleri arasında adaylık müracaatları başladı. Mevcut başkanlarla ilgili tüm Türkiye'de biz adaylık başvurusu yapmıyoruz. Aday olarak gözüküyoruz zaten. Bir değerlendirmedeyiz. Bu süreci hep birlikte kimseyi kırmadan, kimseye belden aşağı vurmadan çalışmalar devam edecek ve biz göreve hazır olduğumuzu, görev ikinci dönemde de bize tevdi edilirse; Projelerimiz var. Onlardan bahsetmedik, teleferik projemiz var, diğer yapmamız gereken hakikaten çok önemli elimizde ekip kurup çalıştığımız projeler var. Bunları hayata geçirmeye gayret göstereceğiz. Süreç bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

"Tüm projelerimizi bu beş esas üzere oluşturduk"

"Göreve gelmeden önce bizim belediyecilik anlayışımızı ortaya koymuştuk" diyen Başkan Saraçoğlu, "Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu yol haritasından özellikle bu dönemde beş esas üzerinde belediyecilik anlayışımızı yaygınlaştıracağız, bunları uygulamaya gayret göstereceğiz diye söz vermiştik. Öncelikle katılımcı belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve kültürel belediyecilik olarak ortaya koymuştuk. Tüm projelerimizi bu beş esas üzere oluşturduk. Beş esasa uygun bir şekilde bu projeleri seçimlerden önce tüm Kütahya'yı gezerken yaptığımız toplantılarda, bastığımız broşürlerde halkımıza dağıttık. Sonunda da bu projeleri hayata geçireceğiz, sizlerin hizmetine sunacağız diye böyle bir yola çıkmıştık. Hemşehrilerimizin de desteğiyle 30 Mart'ta yapılan seçimlerde bu göreve geldik ve o günden bu güne kadar da halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili geldiğimiz noktada baktığımız zaman söz verdiğimiz projelerin yüzde 95'ininin üzerinde projeyi hayata geçirdiğimizi, bir kısmının da ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde de onların da ihaleye geçilerek yüzde 100 gibi bir başarıyı, yüzde 100 projenin hayata geçirmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Sahada yaptığımız toplantılarda, esnaflarla, halkımızla bir araya geldiğimizde onların istek ve taleplerini de ortaya koyduğumuz zaman onların da hayata geçmesi gerektiğimi düşünerek dört buçuk yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Her ilde Kütahya'da muhakkak eleştiriler olacak. Tabiki bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması gerektiğini, olan çalışmaları, hayata geçen projeleri de ortaya koymakta fayda var. Geçen günlerde Türkiye'den çıkan bir basında şehir giriş kapılarını eleştirmişlerdi. Saat kulelerini de eleştirmişler. Biz israf olmadığını her zaman dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni binada hizmet vereceğiz"

Aralık ayı sonunda yeni belediye binasında hizmet vereceklerini dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Belediye hizmet binamızı görüyorsunuz, bunu artık bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay hep birlikte orada hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Dört uçuk yıl içerisinde biz Kütahya Belediyesi olarak halkımızla hep 11 ayrı noktada hizmet etmenin gayreti içerisine olduk. Bu da hemşehrilerimize eziyet ve birimler arasında koordinasyon konusunda da sıkıntı yaşadık. Bunun artık tek çatı altında bulunması noktasında Kütahya zaten hemfikirdi. Bize de seçimlerden önce belediye binası projelerimizden bir tanesiydi. Nerede yapılması noktasında da biz ilk defa Kütahya'da bir sandık oluşturmuştuk. 3 yeri önermiştik ve üç yerin neticesinde eski otogar olarak kullandığımız alana yapılması noktasında yüzde 70-80 aralığında Kütahya kamuoyunun o bölgeye yapılması noktasında görüşlerini almıştık. İnşallah artık 27 Aralık'tan ayından itibaren tüm birimlerimizin aynı çatı altında olduğu ve Selçuklu, Osmanlı ve Modern mimariyi birleştiren belki de Türkiye'de örnek olacak bir projeyi biz hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili de eleştiriler oldu. Neden bu kadar büyük bir bina yapıldı diye eleştiriler oldu. Ama farklı bir bina yapsaydık, küçük bir bina yapsaydık bu sefer de bunların ufku bu kadar, belediye hem büyük diyorlar, hem büyükşehir olma konusunda Kütahya iddialı duruyor ama yaptıkları belediye hizmet binası da belki beş yıl on yıl sonra değişecek bir binayı, israfı ortaya koydular diye eleştirirlerdi. Şimdi inşallah bu hizmet binamız uzun yıllar Kütahya halkına büyükşehir olunca da rahat bir şekilde bu binadan hizmet edebilecek bir hizmet binasını Kütahya'ya kazandırdık. Önümüzdeki günlerde de biz oraya taşınmaya başlayacağız inşallah. O binamızda da konferans salonları, belediye meclis salonları, Kütüphanesi, kreşi, fitness salonları, yemekhanesiyle tüm ihtiyaçları yerine getirebilecek, altında 300 araçlık bir otoparkıyla önemli bir hizmet binası Kütahya'ya kavuşmuş oldu" dedi. (EFE)