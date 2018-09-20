Başkan Saraçoğlu: 65 mahallemizi de evladımız gibi görüyoruz

Kütahya Belediyesinin Okçu-Güveççi mahallelerine ortak alan olarak inşa ettiği Sosyo Kültür Merkezi ve Mahalle Parkının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Okçu ve Güveççi mahallelerine yakışır hizmetlerinden dolayı Başkan Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti. Yerel yönetimler olarak Başkan Saraçoğlu ve kendilerinin kendi alanlarında ciddi çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Yılmaz,” Sosyo Kültürel Merkezi bölgeye kazandıran Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve ekibini tebrik ediyor, Kütahya'mız ve mahalleli vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Açılış töreninde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş; “Hayal edemeyeceğimiz bir takım hizmetleri, kendileri gibi olan, kendileri gibi düşünen, onlar gibi yaşayan, düğünleri dernekleri onlar gibi olan insanlar idareci konumuna gelmiş ve onlar gibi olduğu için en çok onlara değer veren, halkın içinden olduğu için halk gibi düşünen ve onların yanından hiçbir zaman ayrılmayan bende Okçuluyum, Güveççiliyim onlara hizmet etmek istiyorum diyen Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'nun bu millete hizmet etme sevdasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise 4,5 yıl önce bu mahallelere 43 proje sözü verdiklerini hatırlatarak,” Bu 43 projemize ilave olarak farklı projelerimizi de Belediye Başkanı seçildikten sonra ortaya koymuştuk. Geriye dönüp baktığımız zaman söz konusu 43 proje ve ilave projelerin yüzde 95'in üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşerilerimizin kullanımına sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Kütahya'mızda bulunan 65 mahallemizi evladımız gibi görüyor ve her birisine yasalar çerçevesinde eşit şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zığra, İkizhüyük, Alayunt, Yenibosna, Ağaçköy, Kumarı, Parmakören, Perli, Geven, Siner ve Okçu-Güveççi olmak üzere 11 adet Sosyo Kültür Merkezinden Zığra ve İkizhüyük'ün açılışını daha önce gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Saraçoğlu; “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Okçu-Güveççi ile birlikte toplamda 3 adet Sosyo Kültür Merkezimiz bulunmaktadır. 660 metrekare alana inşa etmiş olduğumuz Okçu - Güveççi Sosyo Kültür merkezimiz 2 kat ve 2 salondan oluşmaktadır” dedi.

Törene; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti İl Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Mahalle Muhtarları, Belediye Birim Müdürleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (EFE)