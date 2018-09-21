Başkan Saraçoğlu, aşure dağıttı

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlemiş olduğu aşure dağıtım etkinliğine katıldı.

Muharrem ayı sebebiyle Sakat Derneği'nde düzenlenen etkinlikte dernek temsilcileriyle birlikte aşure dağıtan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri var. Bu ayda yaptığımız aşurenin yalnızca ağızları tatlandırmak için değil insanları birbirlerine yaklaştırmasını, dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum. Dinimizde çok önemli bir yeri ve anlamı olan Muharrem ayının bizlere, Kütahyalı hemşerilerimize ve bütün insanlığa mutluluk getirmesini, Allah rızası için yapılan bu hayırların kabul olmasını diliyor, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.