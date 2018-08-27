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27 Ağustos 2018 12:37

Başkan Saraçoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, geleneksel bayramlaşma programında personelle bir araya geldi.

Başkan Saraçoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı

27 Ağustos 2018 12:37


Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Başkan Kamil Saraçoğlu, "Sizlerle birlikte, hemşehrilerimize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikte, devletimiz adına, şehrimize, vatandaşlarımıza katkı sağlama noktasında güzel işler yapabilme mücadelesi içindeyiz. Öncelikle, özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi işler yaptık, daha iyilerini de yine birlikte yapacağız inşallah. Rabbim, istikrarımızı, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Cümleten sizlerin, ailelerinizin, tüm sevdiklerinizin Kurban Bayramını kutluyor, hanelerinize huzur, sağlık, bereket ve esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.


Daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tüm belediye personelini ile tek tek bayramlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi.


Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile birim müdürleri katıldı. (EFE)




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