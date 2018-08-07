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07 Ağustos 2018 11:16

Başkan Saraçoğlu, Dr. Gökpınar’ı ziyaret etti

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Hüseyin Gökpınar’ı ziyaret etti.

Başkan Saraçoğlu, Dr. Gökpınar’ı ziyaret etti

07 Ağustos 2018 11:16


Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gökpınar’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hastane çalışmalarıyla ilgili Gökpınar’dan bilgiler aldı.


Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gökpınar, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.


Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini Gökpınar ile birlikte gezerek incelemelerde bulunan Saraçoğlu, hastane personeliyle sohbet etti.


Saraçoğlu, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek acil şifalar diledi. (EFE)




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