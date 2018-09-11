Başkan Saraçoğlu ‘Dünya Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Bursa'da düzenlenen Dünya Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa; Küreselleşmenin sıkça konuşulduğu ortamda yerel kültürlerin nasıl korunacağını önemsediklerini ve bu sene ele aldıklarını ifade etti.

Yayınlanacak deklarasyonu tüm katılımcı şehirlerin kendi bölgesine götürüp uygulayacağına inandığını söyleyen Kadokawa,” Bursa'nın tarihi yerlerini ziyaret etme imkanı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş liderliğinde tüm vatandaşların Bursa'nın tarihine, kültürüne sahip çıktığını, geliştirip koruduğunu gözlerimizle gördük. Bunun için mutlu olduk. Elbette ülkeler arasında zaman zaman gerginlikler olabiliyor. Fakat biz bunları aşarak tarihsel kentler arasındaki işbirliğini ve dayanışmasını geliştirmek istiyoruz. Kültürler arasındaki ilişki ve iletişimin artmasına katkı sağlama kararlılığındayız” diye konuştu.

26 kentin katılımıyla kurulan Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin bugün 116 üyesi bulunduğunu hatırlatan Kyoto Meclis Başkanı Kazuhiro Terada ise Devlet çerçevelerini aşarak kentler arası bir iletişim ve etkileşim sağladıklarını aktardı. Terada; Kendi kentlerimizin kültürünü bilmiş olsak da dünyanın başka kentlerinde bambaşka kültürler olduğunu bilen ve bunları anlayan insanların hala az olduğunu tahmin ediyorum. Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısında her bir kent temsilcisinin başka kentlerle kurduğu iletişimi kendi bölgelerinde yurttaşlarına aktaracağına inanıyorum” dedi.

Ziyarette, diğer şehirlerin başkan ve yöneticileri de söz alarak kentleri hakkında bilgi verdi. Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 16. konferansına, 21 ülkeden 40 tarihi şehrin başkan ve yöneticileri katıldı.(EFE)