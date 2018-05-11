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11 Mayıs 2018 12:50

Başkan Saraçoğlu: Engelli vatandaşlarımız da onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürme hakkına sahiptir

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesinde bulunan Sivil Toplu Kuruluşları, Engelliler Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Saraçoğlu: Engelli vatandaşlarımız da onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürme hakkına sahiptir

11 Mayıs 2018 12:50


Engelliler Haftası sebebiyle Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi, DPÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Kütahya Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği, Tahsin Uygun Engelli Bakım Merkezi Müdürlüğü, Meliha Girgin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği, Kütahya Çölyak ve Yaşam Derneği, Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu dernek çalışmaları hakkında bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi.


Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının talep ve temennilerini dinleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması noktasında birçok çalışmamız var. Bu çalışmalarımızı daha ileri noktalara nasıl taşırız onun gayreti içerisindeyiz. Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi insan onuruna yaraşır yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Toplum olarak engelleri kaldırıp vatandaşlarımızın sosyal becerilerini geliştirecek şekilde destekleyerek çalışan, üreten bireyler olarak topluma kazandırmak temel görevlerimiz arasında yer almalıdır. Engelliler Haftasında engellilerin sorunlarına toplumsal duyarlılığın artmasını temenni ediyorum" dedi. (EFE)




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