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11 Haziran 2018 13:00

Başkan Saraçoğlu, hal esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yaş Sebze Meyve Hali esnaflarını ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu.

Başkan Saraçoğlu, hal esnafını ziyaret etti

11 Haziran 2018 13:00


Başkan Saraçoğlu, Yaş Sebze Meyve Hali’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Saraçoğlu, bölgede çevre düzenlemesinin de yapılacağını ifade etti.


Saraçoğlu, "Yapılacak olan genişletme ve yenileme çalışmaları kapsamında, araç trafiğinin rahatlatılması için kilit taşı döşeyip yolu genişleteceğiz. Kasa yerlerinin genişletilmesi, sosyal tesis olarak kullanılan lokantanın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapacağız" dedi.


Saraçoğlu’nun incelemeler gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve birim müdürleri de eşlik etti. (EFE)




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