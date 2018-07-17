Başkan Saraçoğlu: Kur’an Kurslarını önemsiyor ve destekliyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kütahya İl Müftülüğü himayesinde faaliyet gösteren Fuatpaşa yatılı Kız Kur’an Kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu kurs yöneticileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Fuatpaşa Kız Kur’an Kursu’nda eğitimlerin verildiği sınıfları gezen, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyip sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Dini eğitim noktasında da Kur’an Kurslarımızı önemsiyor ve destek veriyoruz. Allah yolunda ilim tahsil etmek, dinimizi, sünneti, tarihimizi ve ahlakımızı öğrenip hayatımızı ona göre yönlendirmek hepimize farzdır. Bunun en güzel örneğini burada Kuran kurslarımızda görüyoruz. Hafız olmak için eğitim alan öğrencilerimizi, bu yola çocuklarını yönlendiren anne ve babaları tebrik ediyorum. Siz kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulunarak, yaklaşık 100 öğrenci ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saracoğlu’na, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşlik etti. (EFE)