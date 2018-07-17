Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:33

Başkan Saraçoğlu: Kur’an Kurslarını önemsiyor ve destekliyoruz

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Fuatpaşa Kız Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Saraçoğlu: Kur’an Kurslarını önemsiyor ve destekliyoruz

17 Temmuz 2018 15:33


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kütahya İl Müftülüğü himayesinde faaliyet gösteren Fuatpaşa yatılı Kız Kur’an Kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu kurs yöneticileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.


Fuatpaşa Kız Kur’an Kursu’nda eğitimlerin verildiği sınıfları gezen, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyip sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Dini eğitim noktasında da Kur’an Kurslarımızı önemsiyor ve destek veriyoruz. Allah yolunda ilim tahsil etmek, dinimizi, sünneti, tarihimizi ve ahlakımızı öğrenip hayatımızı ona göre yönlendirmek hepimize farzdır. Bunun en güzel örneğini burada Kuran kurslarımızda görüyoruz. Hafız olmak için eğitim alan öğrencilerimizi, bu yola çocuklarını yönlendiren anne ve babaları tebrik ediyorum. Siz kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulunarak, yaklaşık 100 öğrenci ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saracoğlu’na, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşlik etti. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç