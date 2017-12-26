Nevşehir Külliyesi’ni yerinde inceleyen Başkan Saraçoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’den Külliye projesi hakkında bilgiler alarak, Nevşehir Külliyesi içerisinde bulunan 12 bin kişilik cami, kütüphane, konferans salonu, kadın-erkek taziye evi, otopark alanı Kitap satış birimi, imarethane gibi yerleri inceledi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Nevşehir Belediyesi tarafından tamamlanan hizmet alanları ile halen devam eden yatırım merkezlerini de inceledi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kondisyon Merkezi, Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası inşaatı ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezini de gezen Başkan Saraçoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’den çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, daha sonra ziyaretin anısına Avanos el sanatları ürünlerinden Anfora ile kendi yazdığı ’Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’ isimli kitabını takdim ederken, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’da Belediye Başkanı Ünver’e Kütahya çinisi takdim etti.

Nevşehir Külliyesi’nin bir benzerinin de Kütahya’ya yapılmasının planlandığı belirtildi. (EFE)