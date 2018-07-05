Başkan Saraçoğlu, Samanpazarı esnaflarıyla buluştu

Samanpazarı Caddesindeki hemşehrileri ile bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet eden Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman ortak akıl vurgusu yaptık. Ortada bir sıkıntı varsa, bunun çözümü için istişarelerde bulanarak, ortak bir karara varılması gerektiğini ifade ettik. Bu kapsamda Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve esnaflarımızla birlikte hareket etme gayreti içerisindeyiz. Esnaflarımızın daha çok kazanması işlerini büyüterek istihdama katkı sağlamaları için çalıştıklarımıza hızla devam ediyoruz. Kütahya Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Saraçoğlu, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş da katıldı. (EFE)