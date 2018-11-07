Başkan Saraçoğlu, sendikanın yeni yönetimini tebrik etti

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kütahya Şube Başkanı İsmail Yaşa ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Saraçoğlu, geçtiğimiz ay gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurul ile BEM-BİR-SEN Kütahya Şube Başkanlığı'na seçilen İsmail Yaşa ve yeni yönetim kurulu üyeleri Bekir Arslan, A. Enes Karadaş, Ahmet Haşimoğlu ve Mehmet Çağlar'ı tebrik etti.(EFE)