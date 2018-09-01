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01 Eylül 2018 11:17

Başkan Saraçoğlu: Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz

Yeşil Cami çevresi esnafları ile kahvaltıda bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, sorunların üstesinden hep birlikte geleceklerini belirtti.

Başkan Saraçoğlu: Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz

01 Eylül 2018 11:17


Belediyenin geleneksel hale getirdiği sohbet ortamında gerçekleşen kahvaltı programında Ali Paşa Mahallesi Yeşil Cami çevresi esnafları ile bir araya gelen Kamil Saraçoğlu esnaflara işlerinde ’hayırlı ve bol kazançlar’ diledi.


Kütahya’da yaşayan herkesin yasalar çerçevesinde yönetimde fikirleriyle yer almasını istediklerini ve bunu önemsediklerini ifade eden Başkan Saraçoğlu, “ Şehrimizdeki bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için ekibimiz ile birlikte çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz, sizlerin fikirleri bizim için çok değerli. Hep birlikte el ele vererek Kütahya’mızı, daha modern ve daha güzel bir şehir haline getirebiliriz. Bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icabet eden siz kıymetli esnaflarımız ile bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duydum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.


Esnaflar tarafından yöneltilen soruları da cevaplayan Saraçoğlu, yapılan tüm plan ve projelerde giderek büyüyen ve gelişen bir Kütahya’yı hesap ederek hareket ettiklerini kaydetti.


Cumartesi-Çarşamba pazaryerinde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli ve bölge esnafları katıldı.(EFE)




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