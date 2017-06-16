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16 Haziran 2017 10:49

Başkan Saraçoğlu, STK’larla sahurda bir araya geldi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentteki Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) yöneticileri ile sahur programında bir araya geldi.

Başkan Saraçoğlu, STK’larla sahurda bir araya geldi

16 Haziran 2017 10:49


STK’ların sosyal hayattaki önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Sivil toplum kuruluşları sosyal, kültürel, ahlaki, eğitimsel etkinlik ve işlevlerde de bulunuyorlar. Hitap ettikleri kitlenin kültürel değerlerini yaşatmak için özel gayret gösteriyorlar. Bu sebeple çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bizde Belediye olarak, sosyal değerlerin halka taşınmasında yoğun çaba sarf ediyoruz. Gönüllü kuruluşların bu konuda yapacağı çalışmaları çok anlamlı ve önemli buluyorum" dedi. (EFE)




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