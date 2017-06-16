Başkan Saraçoğlu, STK’larla sahurda bir araya geldi

STK’ların sosyal hayattaki önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Sivil toplum kuruluşları sosyal, kültürel, ahlaki, eğitimsel etkinlik ve işlevlerde de bulunuyorlar. Hitap ettikleri kitlenin kültürel değerlerini yaşatmak için özel gayret gösteriyorlar. Bu sebeple çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bizde Belediye olarak, sosyal değerlerin halka taşınmasında yoğun çaba sarf ediyoruz. Gönüllü kuruluşların bu konuda yapacağı çalışmaları çok anlamlı ve önemli buluyorum" dedi. (EFE)