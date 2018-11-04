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Başkan Saraçoğlu ve İHH Kütahya Şubesi heyeti İdlip'de

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İHH Kütahya Şubesi heyeti, Suriye’nin İdlip kentini ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İHH Kütahya Şubesi heyeti, Suriye'nin İdlip kentini ziyaret etti.


Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Mustafa Yenipazar, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve İHH Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu Suriye'nin İdlip kentini ziyaret ederek, yardım malzemesi dağıttılar.


Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizleri ve ülkemizi umut olarak gören kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanlarında olduk. Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Gördüklerimiz karşısında dilimizi şükürden eksik etmememiz gerekiyor. Reisin izinde Türk milleti olarak her zaman mazlum kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durduk ve durmaya devam edeceğiz” dedi.(EFE)

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