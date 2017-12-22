Başkan Saraçoğlu’dan öğrencilere: Tarihimizi çok iyi okuyun

Okul ziyaretleri kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Saraçoğlu, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere bilhassa tarihi iyi okumalarını isteyen Saraçoğlu, "Bizler Türk milleti olarak geçmiş dönemlerde dünyada hüküm sahibi olmuş, dünyaya adalet götürmüş, medeniyet götürmüş ataların evlatlarıyız" dedi.

Türkiye’nin liden bir ülke olduğunu dile getiren Başkan Saraçoğlu, Bizler tüm mazlum coğrafyalarda Ortadoğu coğrafyası, Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa, Viyana ve daha nicelerinde hüküm sürmüş o bölgelerde adalet tesis etmiş, o bölgelere medeniyet götürmüşüz.Balkan coğrafyasına giderseniz Romanya’ya, Bulgaristan’a, Bosna Hersek’e, Karadağ’a, Arnavutluk’a, oralarda bizim atalarımızın yapmış olduğu eserleri görmek mümkün. Biz şuan ki bazı devletler gibi sömüren, gittikleri yerlerin varlıklarını yok eden bir yapıya sahip değiliz. Şayet öyle olsaydık dinlerini, dillerini, kültürlerini yaratmalarına fırsat vermemiş olurduk. Biz görüyoruz ki atalarımız bu topraklara halis bir niyetle yalnızca imar götürmüşler.Tarihi iyi okumamız gerekiyor, şuan da baktığımız zaman Arakan’da biz varız, Suriye’de biz varız, Irak’ta biz varız tüm bu mazlum coğrafyanın yanında yine biz varız. İnşallah gelecekte de aynı şekilde dünyada lider olabilecek bir milletin çocuklarısınız.Peki bunu nasıl yapacağız? Bizler iyi çalışırsak, kendimizi iyi yetiştirirek ancak başarıya ulaşabiliriz. Sizler, öğrenciliği en iyi şekilde yapacaksınız, en iyi şekilde eğitim öğretiminizi tamamlayacaksınız ve bizler de işimizi en iyi şekilde yapacağız ki sizlere bu hakkı bu hizmeti sunabilelim" diye konuştu.

Başkan Saraçoğlu, öğrenci ve okulun yöneticileriyle günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi. (EFE)