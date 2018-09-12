Başkan Saraçoğlu'ndan Başsavcısı Akbey'e ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Evren Akbey’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Evren Akbey'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Evren Akbey, Başkan Kamil Saraçoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Saraçoğlu, Başsavcı Akbey'e yeni görevi nedeniyle ‘hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)