Başkan Saraçoğlu’ndan KUTSO’ya iade-i ziyaret

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

KUTSO’nun yerel paydaşlarla işbirliğine büyük önem verdiğini tekrarlayan Özotraç, her zaman olduğu gibi, Belediye ile KUTSO işbirliğinin sürdürülmesinin arzu edildiğini belirtti. Ayrıca, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmeler, KUTSO öncülüğünde Kütahya’ya kazandırma çalışmaları devam eden Serbest Bölge kuruluşu, eğitim, ticaret ve sanayi alanlarındaki KUTSO faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise KUTSO’nun, şehirdeki en etkin kuruluşlardan birisi olduğunu söyleyerek, “Sadece belediyemizin ve KUTSO’nun değil, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların aktif olması önemli, üzerimize düşen görevlerde beraber olmaya hazırız” diye konuştu.

Başkan Özotraç’ın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etmesi ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla ziyaret sona erdi. (EFE)