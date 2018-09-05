Başkan Saraçoğlu’ndan personele teşekkür ziyareti

Başkan Saraçoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine giderek Kurban Bayramı boyunca işlerinde gösterdikleri performans ve özverili çalışmalarından dolayı temizlik işleri personeline teşekkür etti.

Bayram süresince tüm mahalle ve sokaklarda canla başla çalışan temizlik işleri personelini ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutlayan Başkan Saraçoğlu, işçilerle sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kurban Bayramında göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden Saraçoğlu,” Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen hayvan kesim alanlarının yıkama ve temizleme çalışmalarını aksatmadan yaptınız. Kütahya’nın temiz ve nezih olması sizlerin elinde. Sizler görevlerinizi ne kadar iyi yaparsanız şehrimiz o kadar nezih olur. Bayramda herkes ailesi ile birlikte kurban kesip, hoşça vakit geçirirken sizler kentin temizliği için görevlerinizin başındaydınız. Hepinize tüm Kütahyalılar adına tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri tüm kaza ve belalardan korusun. Belediye olarak sizlerin rahatı için çalışma alanlarınızı güzelleştirmeye, yenilenen tesisimizde sizler için nezih alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Sizlerin daha güzel ortamlarda çalışmanız için bizlerde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi. (EFE)