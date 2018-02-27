Başkan Saraçoğlu’ndan, yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaret

Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ile birlikte Yunus Emre ve Fatih mahallelerindeki vatandaşları ziyaret eden Başkan Saraçoğlu, "Ailelere yeni bireylerin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağıdır. ’Hoş geldin bebek’ projemizde ailelerin sevinçlerine ortak olmayı, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Yeni doğan bebeklerimize aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan ’hoşgeldin bebek projesi kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (EFE)