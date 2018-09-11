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Başkan Saraçoğlu'ndan Yıldırım Belediyesi'ne ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.


Verilen bilgiye göre, Başkan Kamil Saraçoğlu Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısı sebebiyle gittiği Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Başkan Saraçoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)

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