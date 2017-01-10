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10 Ocak 2017 19:23

Başkan Saraoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Basın Mensupları İle Buluştu

Başkan Saraoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Basın Mensupları İle Buluştu

10 Ocak 2017 19:23

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel ilçe merkezindeki basın mensuplarıyla makamında bir araya geldi.
Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, ilçedeki muhabirlerin ve basın kurumlarının üstün bir hizmet anlayışı ile fedakârca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlara tüm gelişmeleri doğru aktarmasının, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığını kaydeden Başkan Saraoğlu, “Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir. Her koşulda sorumluluk duygusu içinde çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.
Başkan Saraoğlu’na teşekkür eden gazeteciler, belediye çalışmaları ve projeler hakkında merak ettikleri soruları yönelterek genel bilgi aldılar.
Görüşmelerin ardından Başkan Saraoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla ilçede çalışan gazetecilere birer kalem hediye etti.



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