Başkan Saraoğlu’ndan Başsavcı Gürlek’e ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Gürlek; Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür etti.

1 Mart 2018 tarihinde emekliye ayrılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden

Belediye Başkanı Saraoğlu, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaptığı Başsavcılık görevi süresince doğruya, iyiye ve adalete yönelik tavırları ve örnek duruşuyla, ayrıca yaptığı çok önemli hizmetleri ile bizleri gururlandıran Bursa Bölge Başsavcımız hemşerimiz ve değerli ağabeyimiz Gediz’in medar-ı iftarı Sait Gürlek’e ailesiyle beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı bir emeklilik diliyorum” dedi.(EFE)