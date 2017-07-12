Başkan Selahattin Bayram: Geleceğimiz emin ellerde

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaz Kur’an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz’un önemi anlatıldı

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve daire amirleri Altıntaş yaz Kur’an kursunu ziyaret edip, kendilerini ellerinde Türk bayrağı ile karşılayan öğrencilere 15 Temmuz’un önemini anlattılar.

AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ’’Kaymakamımız ve daire amirlerimizle birlikte 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimizin 15 temmuz etkinliklerine katıldık. Hocalarımızı ögrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyoruz. Onlara 15 Temmuz’un önemini anlattık. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizleri memnun etti’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)