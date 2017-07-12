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12 Temmuz 2017 15:38

Başkan Selahattin Bayram: Geleceğimiz emin ellerde

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaz Kur’an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz’un önemi anlatıldıAltıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve daire amirleri Altıntaş yaz Kur’an kursunu ziyaret edip, kendilerini ellerinde Türk bayrağı ile karşılayan öğrencilere 15 Temmuz’un önemini anlattılar.

Başkan Selahattin Bayram: Geleceğimiz emin ellerde

12 Temmuz 2017 15:38

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaz Kur’an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz’un önemi anlatıldı


Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve daire amirleri Altıntaş yaz Kur’an kursunu ziyaret edip, kendilerini ellerinde Türk bayrağı ile karşılayan öğrencilere 15 Temmuz’un önemini anlattılar.


AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ’’Kaymakamımız ve daire amirlerimizle birlikte 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimizin 15 temmuz etkinliklerine katıldık. Hocalarımızı ögrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyoruz. Onlara 15 Temmuz’un önemini anlattık. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizleri memnun etti’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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