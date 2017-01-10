Başkan Süleyman Özkan, gazetecilerin gününü kutladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’nın düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Hisar Aile Restoranda düzenlenen kahvaltıya, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yımaz Girgin, Birol Sarmış, Belediye Birim Müdürleri, Meclis üyesi Ramazan Sarı ile Simav’da faaliyet gösteren gazeteciler katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, çalışan gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Özkan “ Gazeteciler bazen savaşta, bazen barışta olmak üzere zor şartlarda çalışıyor. Biz de Simav Belediyesi olarak basınımızın güzide temsilcilerini unutmadık. Yerel ve Ulusal basında görev yapan gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Çalışan gazeteciler adına konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) Simav muhabiri gazeteci Mehmet Emin İncekulak, Çalışan Gazeteciler Günü’nün, gazetecileri onurlandırmak için 1961 yılından bu yana 10 Ocak’ta kutlandığını söyledi.

İncekulak, “Toplumun doğru bilgilendirilmesini ilke edinen özgür ve tarafsız basın, demokratik devletlerin en önemli güçlerinden biridir“ diye konuştu.

Simav’da çalışan gazetecilerin abisi olan Mehmet Yenen, Bir toplumun en önemli konularını emek verip halka duyuran, çalışan gazetecilerin günü’nü kutladığını ifade ederek, gazeteciler adına Başkan Özkan’a teşekkür etti.

Hisar Aile Restoranda çalışan gazeteciler onuruna düzenlenen kahvaltının ardından, günün anısına fotoğraf çekildi. (MEİ-EFE)