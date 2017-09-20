Başkan Süleyman Özkan: Simav MYO için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Dr. Rüştü Güntürkün, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ziyaretlerini sürdüren Dç.Dr. Rüştü Güntürkün, Meslek Yüksekokulu idarecileriyle birlikte Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Güntürkün, beraberindeki Müdür Yardımcısı Mustafa Ordu, Genel Sekreter Mehmet Demirel, ve Öğretim Görevlisi Mehmet Korkmaz ile birlikte, Başkan Özkan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Simav belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve idarecilerinin nazik ziyaretlerinden çok memnun olduk. İlçemizde bulunan okullarımızın isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Meslek Yüksekokulumuz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi. (MEİ-EFE)