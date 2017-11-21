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21 Kasım 2017 11:37

Başkan Süleyman Özkan: Simav OSB için yerimiz hazır

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Heyeti’ne (KÜSİ) Simav’ın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili isteklerini sundu.

Başkan Süleyman Özkan: Simav OSB için yerimiz hazır

21 Kasım 2017 11:37


KÜSİ Heyeti, Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Müdürü Erhan Özer ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gün, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ı makamında ziyaret ederek, yapılması planlanan Simav Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı.


Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer ile belde belediye başkanları da katıldı.


Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav’ın gelişmekte olan sanayisi için tek çarenin Organize Sanayi Bölgesi yerinin tespit edilerek, bir an önce yapımına başlanılması gerektiğini ifade etti. (MEİ-EFE)




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