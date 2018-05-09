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09 Mayıs 2018 10:47

Başkan Süleyman Özkan: Spor ve sporcunun yanındayız

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Dernek Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Başkan Süleyman Özkan: Spor ve sporcunun yanındayız

09 Mayıs 2018 10:47


Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı, teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirten Aydın “ Simav Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen sporcuyu teşvik ve destek kapsamında, yapılan tüm çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Simavlı öğrencilerin ve gençlerin spor yapacakları alanlardan spor malzemelerine kadar verilen her türlü desteğin karşılıksız kalmadığını ve başarılarla ortaya konulduğunu gördük. Desteklerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.


Başkan Özkan’a yapılan ziyaretin sonunda, günün anısına karşılıklı hediye takdim edildi. (MEİ-EFE)




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