Başkan Süleyman Özkan: Spor ve sporcunun yanındayız

Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı, teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirten Aydın “ Simav Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen sporcuyu teşvik ve destek kapsamında, yapılan tüm çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Simavlı öğrencilerin ve gençlerin spor yapacakları alanlardan spor malzemelerine kadar verilen her türlü desteğin karşılıksız kalmadığını ve başarılarla ortaya konulduğunu gördük. Desteklerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Başkan Özkan’a yapılan ziyaretin sonunda, günün anısına karşılıklı hediye takdim edildi. (MEİ-EFE)